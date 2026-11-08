Суринам пока сохранит топливные субсидии — The Rio Times

Правительство Суринама пока сохранит субсидии на топливо. Президент Дженнифер Симонс 7 ноября 2026 года заявила, что такая поддержка необходима в краткосрочной перспективе, хотя в долгосрочной перспективе она финансово непосильна. Об этом сообщает The Rio Times.

Решение без определенного срока

Симонс выступила в программе Kal Aaj Aur Kal на Rapar Broadcasting Network. Она сказала, что отказ от субсидий в конечном итоге неизбежен, однако темпы такого шага будут зависеть от способности правительства провести его ответственно. Конкретную дату или график отмены поддержки президент не назвала.

По словам Симонс, сохранение субсидии должно защитить покупателей от нового необоснованного повышения цен в магазинах. Она отметила, что продавцы нередко используют рост стоимости бензина или дизельного топлива как повод для повышения цен на другие товары.

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Проблема с дизелем и транспортом

Отдельно президент обратила внимание на дизельное топливо. По ее словам, отмена регулирования цены на дизель потребовала бы значительно большего субсидирования общественного и школьного транспорта. Она также указала на ненадлежащий контроль за транспортом из-за проблем с GPS-отслеживанием автомобилей.

Транспортным операторам приказали наладить GPS-системы, однако этот процесс еще не завершен. Симонс также признала, что механизм контроля цен работает недостаточно эффективно, и сообщила о работе над его улучшением.

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