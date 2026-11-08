Более 25 тысяч верующих посетили индуистский храм в районе Джебель-Али в Дубае во время празднования Дивали в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщает The National.

Мероприятия в Дубае и Абу-Даби

В храме BAPS Hindu Mandir в Абу-Даби до 10 ноября запланированы религиозные церемонии и другие мероприятия по случаю праздника. Дивали также отмечают в домах, храмах и общественных пространствах по всей стране.

Президент шейх Мохамед и вице-президент и правитель Дубая шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум поздравили тех, кто празднует Дивали в ОАЭ и других странах. В своих обращениях они пожелали людям здоровья, благополучия, мира, надежды и безопасности.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Праздник огней

Дивали, также известный как праздник огней, относится к важнейшим праздникам индуизма. Его отмечают миллионы людей во всем мире, прежде всего в Индии и Непале. Праздник символизирует победу добра над злом и света над тьмой.

Дату Дивали ежегодно определяют по индуистскому лунному календарю: он приходится на период новолуния, самую темную ночь лунного цикла. Традиционно семьи украшают дома ранголи и цветами, зажигают свечи и масляные лампы дии, молятся, обмениваются подарками и собираются на праздничные трапезы.

Читай нас в