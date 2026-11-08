Британский пилот McLaren Ландо Норрис победил на Гран-при Сан-Паулу Формулы-1 на автодроме имени Жозе Карлуса Пасе в Бразилии. Макс Ферстаппен из Red Bull финишировал вторым, прорвавшись с 21-й стартовой позиции, а третье место занял его напарник Исак Хаджар, сообщает The Guardian.

Победа Норриса под дождём

На старте гонки лидерство захватил пилот Mercedes Кими Антонелли, который опередил Норриса. После первого пит-стопа итальянец столкнулся с проблемами, которые, по оценке издания, могли быть связаны с дисбалансом температур шин. Он дважды выезжал за пределы трассы и в итоге завершил гонку пятым.

Норрис вышел в лидеры и контролировал гонку в меняющихся погодных условиях. За десять кругов до финиша над трассой начался дождь, из-за чего команды массово переходили на дождевые шины. Пилот McLaren сохранил первую позицию и пересёк финишную черту с преимуществом в 14 секунд.

Для Норриса это третья победа в сезоне, вторая подряд в Бразилии и 14-я в карьере. Его напарник Оскар Пиастри занял шестое место. Пилот Ferrari Шарль Леклер финишировал седьмым, а Льюис Хэмилтон, который стартовал 20-м после штрафа на стартовой решётке из-за замены двигателя, стал девятым в своём 400-м Гран-при.

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Mercedes оформил титул

Четвёртое место Джорджа Расселла и пятая позиция Антонелли позволили Mercedes завоевать девятый Кубок конструкторов. Перед этапом в Сан-Паулу команде было достаточно опередить Ferrari на три очка.

Mercedes также оформил первый с 2020 года дубль в чемпионатах пилотов и конструкторов. Команда выиграла 12 из 20 гонок сезона: девять побед одержал Антонелли, ещё три — Расселл.

Ферстаппен стартовал 21-м после замены ряда компонентов силовой установки, но уже к середине дистанции поднялся на вторую позицию. Его результат стал одним из лучших прорывов пилота Red Bull на трассе в Сан-Паулу.

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