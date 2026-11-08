Норріс виграв Гран-прі Сан-Паулу — The Guardian

Британський пілот McLaren Ландо Норріс переміг на Гран-прі Сан-Паулу Формули-1 на автодромі імені Жозе Карлуса Пасе в Бразилії. Макс Ферстаппен із Red Bull фінішував другим, прорвавшись із 21-ї стартової позиції, а третє місце посів його напарник Ізак Аджар, повідомляє The Guardian.

Перемога Норріса під дощем

На старті гонки лідерство захопив пілот Mercedes Кімі Антонеллі, який випередив Норріса. Після першого пітстопа італієць зіткнувся з проблемами, що, за оцінкою видання, могли бути пов’язані з дисбалансом температур шин. Він двічі виїжджав за межі траси та зрештою завершив заїзд п’ятим.

Норріс вийшов у лідери й контролював гонку за мінливих погодних умов. За десять кіл до фінішу над трасою почався дощ, через що команди масово переходили на дощові шини. Пілот McLaren зберіг першу позицію та перетнув фініш із перевагою у 14 секунд.

Для Норріса це третя перемога в сезоні, друга поспіль у Бразилії та 14-та в кар’єрі. Його напарник Оскар Піастрі посів шосте місце. Пілот Ferrari Шарль Леклер фінішував сьомим, а Льюїс Гамільтон, який стартував 20-м після штрафу на стартовій решітці через заміну двигуна, став дев’ятим у своєму 400-му Гран-прі.

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Mercedes оформив титул

Четверте місце Джорджа Расселла та п’ята позиція Антонеллі дозволили Mercedes здобути дев’ятий Кубок конструкторів. Перед етапом у Сан-Паулу команді було достатньо випередити Ferrari на три очки.

Mercedes також оформив перший із 2020 року дубль у чемпіонатах пілотів і конструкторів. Команда виграла 12 із 20 гонок сезону: дев’ять перемог здобув Антонеллі, ще три — Расселл.

Ферстаппен стартував 21-м після заміни низки компонентів силової установки, але вже до середини дистанції піднявся на другу позицію. Його результат став одним із найкращих проривів пілота Red Bull на трасі в Сан-Паулу.

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