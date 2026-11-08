Brytyjski kierowca McLarena Lando Norris wygrał wyścig Formuły 1 o Grand Prix São Paulo na torze im. José Carlosa Pace'a w Brazylii. Max Verstappen z Red Bulla ukończył rywalizację na drugim miejscu, przebijając się z 21. pozycji startowej, a trzecie miejsce zajął jego partner zespołowy Isack Hadjar, donosi The Guardian.

Zwycięstwo Norrisa w deszczu

Na starcie wyścigu prowadzenie objął kierowca Mercedesa Kimi Antonelli, który wyprzedził Norrisa. Po pierwszym pit stopie Włoch napotkał problemy, które według gazety mogły być związane z nierównowagą temperatur opon. Dwukrotnie wyjechał poza tor i ostatecznie ukończył wyścig na piątym miejscu.

Norris wyszedł na prowadzenie i kontrolował wyścig w zmiennych warunkach pogodowych. Na dziesięć okrążeń przed metą nad torem zaczął padać deszcz, przez co zespoły masowo przechodziły na opony deszczowe. Kierowca McLarena utrzymał pierwszą pozycję i przekroczył linię mety z przewagą 14 sekund.

Dla Norrisa było to trzecie zwycięstwo w sezonie, drugie z rzędu w Brazylii i 14. w karierze. Jego partner zespołowy Oscar Piastri zajął szóste miejsce. Kierowca Ferrari Charles Leclerc ukończył wyścig na siódmej pozycji, a Lewis Hamilton, który wystartował z 20. miejsca po karze przesunięcia na polach startowych za wymianę silnika, był dziewiąty w swoim 400. Grand Prix.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Mercedes zdobył tytuł

Czwarte miejsce George'a Russella i piąta pozycja Antonellego pozwoliły Mercedesowi zdobyć dziewiąty tytuł mistrzów konstruktorów. Przed rundą w São Paulo zespołowi wystarczyło wyprzedzić Ferrari o trzy punkty.

Mercedes zapewnił sobie także pierwszy od 2020 roku dublet w mistrzostwach kierowców i konstruktorów. Zespół wygrał 12 z 20 wyścigów sezonu: Antonelli odniósł dziewięć zwycięstw, a Russell kolejne trzy.

Verstappen wystartował z 21. pozycji po wymianie szeregu komponentów jednostki napędowej, ale już do połowy dystansu awansował na drugie miejsce. Jego wynik był jednym z najlepszych pościgów kierowcy Red Bulla na torze w São Paulo.

Czytaj nas na