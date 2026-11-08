英国迈凯伦车手兰多·诺里斯在巴西若泽·卡洛斯·帕塞赛道赢得了F1圣保罗大奖赛。红牛车手马克斯·维斯塔潘从第21位发车后冲至第二名，其队友伊萨克·哈贾尔获得第三名，《卫报》报道。

诺里斯雨中夺冠

比赛起跑时，梅赛德斯车手基米·安东内利领先，并超过了诺里斯。第一次进站后，这位意大利车手遇到问题，据该报评估，这些问题可能与轮胎温度失衡有关。他两次冲出赛道，最终以第五名完赛。

诺里斯升至领先位置，并在多变的天气条件下掌控比赛。距离终点还有10圈时，赛道上空开始下雨，车队因此大规模换上雨胎。这位迈凯伦车手保持第一的位置，以领先14秒冲过终点线。

这是诺里斯本赛季的第三场胜利、在巴西连续第二场胜利，也是其职业生涯第14胜。他的队友奥斯卡·皮亚斯特里获得第六名。法拉利车手夏尔·勒克莱尔以第七名完赛，而刘易斯·汉密尔顿因更换发动机受到发车位处罚，从第20位起步，在个人第400场大奖赛中获得第九名。

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梅赛德斯锁定冠军

乔治·拉塞尔获得第四名、安东内利位列第五，使梅赛德斯赢得第九座车队总冠军。圣保罗站之前，车队只需领先法拉利三分即可。

梅赛德斯还实现了自2020年以来首次车手和车队总冠军双冠。车队在赛季20场比赛中赢得12场：安东内利取得9场胜利，拉塞尔取得另外3场。

维斯塔潘在更换多个动力单元部件后从第21位起步，但到比赛中段已升至第二位。他的成绩成为红牛车手在圣保罗赛道上最出色的后排突围表现之一。

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