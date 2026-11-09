巴拿马政府计划为2026年10月9日地震的受灾民众建设至少2700套永久住房。11月4日，总统何塞·劳尔·穆利诺呼吁受灾者保持耐心并信任政府，表示当局正在推进住房重建工作。

据The Rio Times报道，当局计划在2026年底前向家庭交付首批住房。总统表示，这将使人们能够离开临时避难所。新住房将按能够抵御未来地震的标准建设。

重建计划

10月27日，穆利诺表示，除已在建设中的1300套住房外，政府还将建设1400套住房。住房计划在科克莱、贝拉瓜斯、埃雷拉和洛斯桑托斯省建设。随着对受损住房的检查继续进行，项目数量可能增加。

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截至10月27日，该国已检查超过1.3万套住房。住房和国土规划部长海梅·霍瓦内表示，受灾家庭将在靠近自己土地的住所临时居住，同时相关区域将被清理瓦砾。

工程资金

国有Banco Nacional de Panamá和储蓄银行Caja de Ahorros的信托基金可为承包商提供资金。由总审计署、经济部和Banco Nacional de Panamá参与的工作组原定于10月28日开始工作，以加快程序。霍瓦内表示，当局力争在2027年3月前完成超过2000套计划建设的住房。

阿苏埃罗半岛，尤其是洛斯桑托斯省，是受地震影响最严重的地区之一。根据10月15日的早期报道，马卡拉卡斯区和利亚诺德彼德拉的居民失去了住房；另有报道称，警察局、消防站、乡村医院和学校也遭到损坏。

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