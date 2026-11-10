西班牙列车司机周二开始罢工，要求增加对铁路网络维护和安全的投资。此次抗议发生在马德里—塞维利亚高速铁路线上两起致命事故之后，这两起事故今年共造成115人死亡，Asharq Al-Awsat报道。

列车班次取消

国营运营商Renfe表示，由于罢工，约40%的长途和中途列车班次被取消，影响了4042名乘客。在马德里，90%的通勤铁路班次被取消；在巴塞罗那，50%的本地班次被取消。

在马德里附近的莱加内斯，乘客被迫乘坐公交车前往市中心。城市通勤网络中至少有5条线路停运，另有3条线路仅提供部分服务。在加泰罗尼亚，运营商Rodalies称，由于未遵守最低运输服务要求，出现了延误。

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事故与谈判

据列车司机工会称，在今年1月该国南部发生造成46人死亡的事故后，工会与政府就提高西班牙高速铁路网络安全性展开了谈判。然而，磋商于4月中断。

第二起事故发生在上个月。前交通部长奥斯卡·普恩特称，信号系统发生故障后，调度员命令一列Renfe列车继续行驶，尽管同一线路前方停着一列Iryo运营商的列车。碰撞造成69人死亡。两起事故后，普恩特辞职，首相佩德罗·桑切斯临时任命其副手卡洛斯·奎尔波领导交通部。

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