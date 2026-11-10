Машинисты в Испании во вторник начали забастовку, требуя увеличить инвестиции в техническое обслуживание и безопасность железнодорожной сети. Протест состоялся после двух смертельных аварий на высокоскоростной линии Мадрид—Севилья, в которых в этом году погибли в общей сложности 115 человек, сообщает Asharq Al-Awsat.

Отмена рейсов

Государственный перевозчик Renfe заявил, что из-за забастовки было отменено около 40% рейсов дальнего и среднего сообщения, что затронуло 4042 пассажира. В Мадриде отменили 90% рейсов пригородной сети, а в Барселоне — 50% местных сообщений.

В Леганесе недалеко от Мадрида пассажиры были вынуждены добираться до центра города автобусами. По меньшей мере пять линий городской пригородной сети не работали, еще на трех было доступно лишь частичное обслуживание. В Каталонии оператор Rodalies сообщил о задержках из-за несоблюдения требований к минимальному объему перевозок.

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Аварии и переговоры

По данным профсоюза машинистов, переговоры с правительством о повышении безопасности на высокоскоростной сети Испании начались после январской аварии на юге страны, в которой погибли 46 человек. Однако в апреле консультации прекратились.

Вторая авария произошла в прошлом месяце. По словам бывшего министра транспорта Оскара Пуэнте, диспетчер приказал поезду Renfe продолжить движение после неисправности сигнализации, хотя впереди на этой же линии стоял поезд оператора Iryo. В результате столкновения погибли 69 человек. После двух аварий Пуэнте подал в отставку, а премьер-министр Педро Санчес временно назначил своего заместителя Карлоса Куэрпо руководить Министерством транспорта.

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