В провинции Краби на юге Таиланда палеонтологи обнаружили останки ранее неизвестного вида крупного грызуна, жившего около 34 миллионов лет назад. Животное назвали Yakamys sirindhornae; по оценкам исследователей, его масса могла достигать около 30 килограммов. Об открытии сообщает ScienceDaily.

Два зуба из буроугольной шахты

Останки состоят из второго нижнего коренного зуба и нижнего резца. Их нашли в карьере Банг-Марк на буроугольной шахте в бассейне Краби. Исследователи описали эти ископаемые зубы как исключительно крупные.

Название рода Yakamys объединяет тайское слово yak, означающее «великан», и греческое mys — «мышь» или «крыса». Видовое название sirindhornae дали в честь принцессы Махи Чакри Сириндхорн, отметив ее многолетнюю поддержку науки и палеонтологических исследований в Таиланде.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Оценка массы имеет значительную неопределенность

Команда применила семь существующих методов оценки массы тела по размерам зубов. Результаты указывают, что Yakamys sirindhornae весил приблизительно 30 килограммов — примерно вдвое больше других известных грызунов этого времени, в том числе Hulgana.

Исследователи подчеркивают, что такие расчеты имеют значительную неопределенность, поскольку основаны лишь на двух ископаемых зубах. Находка указывает, что гигантизм среди грызунов возник раньше и в большем числе регионов, чем считалось до сих пор, а Юго-Восточная Азия могла играть более важную роль в ранней эволюции крупных представителей этой группы.

Исследование провела международная группа с участием ученых Университета Макгилла, Департамента минеральных ресурсов Таиланда, CNRS и Университета Пуатье. Статья о находке опубликована в журнале Scientific Reports.

Читай нас в