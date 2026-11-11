泰国南部甲米府的古生物学家发现了一种此前未知的大型啮齿动物遗骸，它生活在约3400万年前。这种动物被命名为Yakamys sirindhornae；研究人员估计，其体重可能达到约30公斤。ScienceDaily报道了这一发现。

褐煤矿中的两颗牙齿

这些遗骸由一颗第二下臼齿和一颗下门齿组成。它们在甲米盆地一座褐煤矿的邦马克采石场被发现。研究人员称这些化石牙齿异常巨大。

属名Yakamys结合了泰语单词yak，意为“巨人”，以及希腊语mys，意为“老鼠”或“鼠”。种名sirindhornae是为纪念玛哈·扎克里·诗琳通公主而命名，以表彰她长期以来对泰国科学和古生物研究的支持。

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体重估算存在较大不确定性

研究团队采用了七种现有方法，根据牙齿大小估算体重。结果表明，Yakamys sirindhornae的体重约为30公斤，约为同时期其他已知啮齿动物、包括Hulgana的两倍。

研究人员强调，这类计算存在较大不确定性，因为它们仅基于两颗化石牙齿。这一发现表明，啮齿动物中的巨型化出现得比此前认为的更早，且出现在更多地区；东南亚可能在该类群大型成员的早期演化中发挥了更重要的作用。

该研究由一个国际团队开展，参与者包括麦吉尔大学、泰国矿产资源部、法国国家科学研究中心（CNRS）和普瓦捷大学的科学家。有关这一发现的论文发表在《Scientific Reports》期刊上。

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