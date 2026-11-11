W prowincji Krabi na południu Tajlandii paleontolodzy odkryli szczątki nieznanego wcześniej gatunku dużego gryzonia, który żył około 34 milionów lat temu. Zwierzę nazwano Yakamys sirindhornae; według szacunków badaczy jego masa mogła sięgać około 30 kilogramów. O odkryciu informuje ScienceDaily.

Dwa zęby z kopalni węgla brunatnego

Szczątki składają się z drugiego dolnego trzonowca i dolnego siekacza. Znaleziono je w kamieniołomie Bang Mark w kopalni węgla brunatnego w basenie Krabi. Badacze opisali te skamieniałe zęby jako wyjątkowo duże.

Nazwa rodzaju Yakamys łączy tajskie słowo yak, oznaczające „olbrzyma”, oraz greckie mys — „mysz” lub „szczur”. Nazwę gatunkową sirindhornae nadano na cześć księżniczki Maha Chakri Sirindhorn, doceniając jej wieloletnie wsparcie dla nauki i badań paleontologicznych w Tajlandii.

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Szacunek masy cechuje znaczna niepewność

Zespół zastosował siedem dostępnych metod szacowania masy ciała na podstawie rozmiarów zębów. Wyniki wskazują, że Yakamys sirindhornae ważył około 30 kilogramów — mniej więcej dwa razy więcej niż inne znane gryzonie z tego okresu, w tym Hulgana.

Badacze podkreślają, że takie obliczenia cechuje znaczna niepewność, ponieważ opierają się wyłącznie na dwóch skamieniałych zębach. Odkrycie wskazuje, że gigantyzm wśród gryzoni pojawił się wcześniej i w większej liczbie regionów, niż dotąd sądzono, a Azja Południowo-Wschodnia mogła odgrywać ważniejszą rolę we wczesnej ewolucji dużych przedstawicieli tej grupy.

Badanie przeprowadziła międzynarodowa grupa z udziałem naukowców z Uniwersytetu McGilla, Departamentu Zasobów Mineralnych Tajlandii, CNRS i Uniwersytetu w Poitiers. Artykuł o znalezisku opublikowano w czasopiśmie Scientific Reports.

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