Цены на нефть выросли после падения до самого низкого уровня за два месяца на фоне атак на судоходство в Ормузском проливе возле Омана. Как сообщает Channel NewsAsia, 11 ноября фьючерсы на Brent поднялись на 71 цент, или 0,78%, до 92,20 доллара за баррель. Американская нефть WTI прибавила 49 центов, или 0,57%, до 86,53 доллара за баррель.

Атаки на суда

По данным Вашингтонского института ближневосточной политики, в октябре в Ормузском проливе и прилегающих водах были атакованы 37 судов — это наибольшее месячное число с начала войны. С начала ноября зафиксировали еще 10 атак.

Видео, проверенные Reuters, зафиксировали пожар на танкере Navig8 возле побережья Омана. Иранский государственный вещатель заявил, что в воскресенье в проливе были поражены три танкера, которые, по его версии, использовали «несанкционированные маршруты». Британское Управление морских торговых операций сообщило об ударе по еще одному танкеру к северо-востоку от оманского города Лима. Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана отдельно заявили, что два танкера загорелись после подрыва на морских минах на таком маршруте.

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Риски для перевозок

Аналитики LSEG отметили, что даже в случае достижения договоренности между сторонами увеличение перевозок через пролив будет зависеть от разминирования, стоимости страхования и готовности судовладельцев рисковать. Накануне котировки нефти сначала упали более чем на 3 доллара за баррель после заявлений американских чиновников об отсутствии необходимости в новых ударах по Ирану, однако позднее частично отыграли потери после слов иранского чиновника по вопросам безопасности об отсутствии переговоров.

Дополнительным фактором для рынка стали данные Американского института нефти: за неделю до 6 ноября запасы сырой нефти в США, по информации рыночных источников, выросли на 9 млн баррелей. В то же время отраслевые источники сообщили, что нефтеперерабатывающие мощности в Российской Федерации, государстве-агрессоре, с конца октября сократились примерно на 30% после возобновления атак украинских беспилотников.

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