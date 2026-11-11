Исследователи разработали вычислительный метод FLIP, который позволил выявить экзопланету, скрытую на уже полученных снимках космического телескопа James Webb. Технология моделирует работу инфракрасной камеры NIRCam и вычитает изображение яркого света звезды, мешающего увидеть значительно более тусклые планеты рядом с ней, сообщает ScienceDaily.

Цифровая модель телескопа

Метод получил название Physics-based Learning for Imaging Planets, или FLIP. Команда создала детальную физическую модель NIRCam — своего рода цифровой двойник прибора. Она учитывает небольшие нестабильности и несовершенства оптической системы, которые изменяют вид звездного света на снимках.

После этого исследователи оптимизируют миллионы параметров модели, чтобы она как можно точнее воспроизводила реальные наблюдения. Смоделированный свет звезды вычитают из исходного изображения, благодаря чему могут проявиться слабые сигналы от планет. В тестах на уже известных экзопланетах чувствительность обнаружения была в два—15 раз выше, чем при обычных методах.

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Поиск в архивах James Webb

Ведущий автор исследования Родриго Феррер-Чавес из Северо-Западного университета заявил, что метод позволяет находить и изучать планеты, которые ранее не удавалось увидеть, хотя они уже могли присутствовать в архивных данных James Webb.

Работа опубликована в журнале Nature под названием Imaging exoplanets below the telescope stability limit. Среди соавторов — ученые из Калифорнийского технологического института, Массачусетского технологического института и Научного института космического телескопа.

Применение для будущих миссий

Авторы планируют совершенствовать FLIP и проверить его работу с другими инструментами, в частности с телескопом Nancy Grace Roman и наземными обсерваториями. По их мнению, такой подход может быть полезен и для будущей предложенной миссии Habitable Worlds Observatory, ориентированной на прямое наблюдение планет земного типа возле солнцеподобных звезд.

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