Naukowcy opracowali metodę obliczeniową FLIP, która umożliwiła wykrycie egzoplanety ukrytej na już wykonanych zdjęciach Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba. Technologia modeluje działanie kamery podczerwonej NIRCam i odejmuje obraz jasnego światła gwiazdy, które utrudnia dostrzeżenie znacznie słabszych planet znajdujących się w jej pobliżu, informuje ScienceDaily.

Cyfrowy model teleskopu

Metoda otrzymała nazwę Physics-based Learning for Imaging Planets, czyli FLIP. Zespół stworzył szczegółowy fizyczny model NIRCam — swego rodzaju cyfrowego bliźniaka instrumentu. Uwzględnia on drobne niestabilności i niedoskonałości układu optycznego, które zmieniają wygląd światła gwiazdy na zdjęciach.

Następnie naukowcy optymalizują miliony parametrów modelu, aby jak najdokładniej odtwarzał rzeczywiste obserwacje. Zasymulowane światło gwiazdy jest odejmowane od oryginalnego obrazu, dzięki czemu mogą uwidocznić się słabe sygnały planet. W testach na już znanych egzoplanetach czułość wykrywania była od dwóch do 15 razy wyższa niż w przypadku konwencjonalnych metod.

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Przeszukiwanie archiwów Jamesa Webba

Główny autor badania, Rodrigo Ferrer-Chávez z Northwestern University, powiedział, że metoda pozwala znajdować i badać planety, których wcześniej nie udało się dostrzec, choć mogły już znajdować się w danych archiwum Jamesa Webba.

Praca została opublikowana w czasopiśmie Nature pod tytułem Imaging exoplanets below the telescope stability limit. Wśród współautorów są naukowcy z California Institute of Technology, Massachusetts Institute of Technology oraz Space Telescope Science Institute.

Zastosowania w przyszłych misjach

Autorzy planują udoskonalać FLIP i sprawdzić jego działanie z innymi instrumentami, w tym teleskopem Nancy Grace Roman oraz obserwatoriami naziemnymi. Ich zdaniem takie podejście może być również przydatne dla przyszłej proponowanej misji Habitable Worlds Observatory, ukierunkowanej na bezpośrednią obserwację planet typu ziemskiego w pobliżu gwiazd podobnych do Słońca.

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