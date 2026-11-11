FLIP方法在韦布数据中发现隐藏的系外行星——ScienceDaily

研究人员开发了一种计算方法FLIP，使得在詹姆斯·韦布空间望远镜已获取的图像中发现一颗隐藏的系外行星成为可能。该技术模拟红外相机NIRCam的工作，并减去明亮恒星光的图像；这种星光会妨碍观测到其附近暗得多的行星，ScienceDaily报道。

望远镜的数字模型

该方法被命名为Physics-based Learning for Imaging Planets，即FLIP。团队创建了NIRCam的详细物理模型——一种仪器的数字孪生体。它考虑了光学系统中会改变图像内星光外观的微小不稳定性和缺陷。

随后，研究人员优化模型的数百万个参数，使其尽可能准确地再现真实观测结果。将模拟的星光从原始图像中减去，从而可能显现出来自行星的微弱信号。在对已知系外行星的测试中，探测灵敏度比常规方法高出2至15倍。

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搜索詹姆斯·韦布档案

该研究的主要作者、西北大学的罗德里戈·费雷尔-查韦斯表示，这种方法可以发现和研究此前无法看到的行星，尽管它们可能已经存在于詹姆斯·韦布档案数据中。

这项工作以Imaging exoplanets below the telescope stability limit为题发表在《Nature》期刊上。共同作者包括来自加州理工学院、麻省理工学院和空间望远镜科学研究所的科学家。

用于未来任务的应用

作者计划改进FLIP，并测试其与其他仪器配合使用时的表现，包括Nancy Grace Roman望远镜和地面观测站。他们认为，这种方法也可能对未来拟议的Habitable Worlds Observatory任务有用，该任务旨在直接观测类太阳恒星附近的类地行星。

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