Сенат США во вторник вечером процедурным голосованием 62 против 21 продвинул крупный законопроект об инфраструктуре и энергетике. Документ приблизился к завершению рассмотрения в верхней палате Конгресса, сообщает The Hill.

Рассмотрение поправок

Днем ранее законопроект уже прошел другое процедурное голосование — 73 голосами против 25. После нового решения Сенат, как ожидается, перейдет к процессу рассмотрения поправок к документу.

Инициатива должна ускорить реализацию энергетических и других проектов, одновременно ограничив возможности для экологических обжалований. Голосование показало, что законопроект пока сохраняет необходимую поддержку, хотя и его сторонники, и противники настаивают на изменениях.

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Споры вокруг положений

Несколько демократов призвали скорректировать положения документа, касающиеся Закона о сохранении национального исторического наследия. Это произошло после жалоб ряда племен, заявивших, что законопроект не обеспечивает им достаточного участия в принятии решений.

Законодательная инициатива является компромиссом между демократами, которые стремятся активнее развивать возобновляемую энергетику, и республиканцами, поддерживающими расширение использования ископаемого топлива и ослабление экологического регулирования ради экономического роста. Белый дом также поддерживает документ, хотя президент Трамп в понедельник заявил, что не будет одобрять никакие ветровые проекты, а переговоры по законопроекту все еще продолжаются.

Дальнейшая судьба инициативы остается неопределенной: прогрессивные демократы в Палате представителей пообещали выступить против нее. Председатель комитета Палаты представителей по энергетике и торговле Бретт Гатри также заявил о намерении изменить положения о развитии электросетей, которые могут быть важны для поддержки законопроекта демократами.

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