Senat USA posunął ustawę energetyczną głosami 62 do 21 — The Hill

Senat USA we wtorek wieczorem posunął naprzód obszerną ustawę dotyczącą infrastruktury i energetyki w głosowaniu proceduralnym 62 do 21. Dokument przybliżył się do zakończenia rozpatrywania w wyższej izbie Kongresu, informuje The Hill.

Rozpatrywanie poprawek

Dzień wcześniej ustawa przeszła już inne głosowanie proceduralne — stosunkiem 73 głosów do 25. Po nowej decyzji Senat ma przejść do procesu rozpatrywania poprawek do dokumentu.

Inicjatywa ma przyspieszyć realizację projektów energetycznych i innych, jednocześnie ograniczając możliwości zaskarżania ich ze względów środowiskowych. Głosowanie pokazało, że ustawa na razie zachowuje niezbędne poparcie, choć zarówno jej zwolennicy, jak i przeciwnicy nalegają na zmiany.

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Spory wokół przepisów

Wielu demokratów wezwało do skorygowania przepisów dokumentu dotyczących ustawy o ochronie narodowego dziedzictwa historycznego. Nastąpiło to po skargach szeregu plemion, które oświadczyły, że ustawa nie zapewnia im wystarczającego udziału w podejmowaniu decyzji.

Inicjatywa ustawodawcza jest kompromisem między demokratami, którzy dążą do aktywniejszego rozwoju energetyki odnawialnej, a republikanami popierającymi rozszerzenie wykorzystania paliw kopalnych i złagodzenie regulacji środowiskowych na rzecz wzrostu gospodarczego. Biały Dom również popiera dokument, chociaż prezydent Trump oświadczył w poniedziałek, że nie zatwierdzi żadnych projektów wiatrowych, a negocjacje w sprawie ustawy nadal trwają.

Dalszy los inicjatywy pozostaje niepewny: postępowi demokraci w Izbie Reprezentantów zapowiedzieli sprzeciw wobec niej. Przewodniczący Komisji Energii i Handlu Izby Reprezentantów Brett Guthrie również oświadczył, że zamierza zmienić przepisy dotyczące rozwoju sieci elektroenergetycznych, które mogą być ważne dla uzyskania poparcia demokratów dla ustawy.

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