В Іспанії страйкують машиністи після двох смертельних аварій — Asharq Al-Awsat

В Іспанії машиністи у вівторок розпочали страйк, вимагаючи збільшити інвестиції в технічне обслуговування та безпеку залізничної мережі. Протест відбувся після двох смертельних аварій на високошвидкісній лінії Мадрид—Севілья, у яких цього року загинули загалом 115 людей, повідомляє Asharq Al-Awsat.

Скасування рейсів

Державний перевізник Renfe заявив, що через страйк скасували близько 40% рейсів далекого та середнього сполучення, що торкнулося 4042 пасажирів. У Мадриді скасували 90% рейсів приміської мережі, а в Барселоні — 50% місцевих сполучень.

У Леганесі поблизу Мадрида пасажири були змушені добиратися до центру міста автобусами. Щонайменше п'ять ліній міської приміської мережі не працювали, ще на трьох було доступне лише часткове обслуговування. У Каталонії оператор Rodalies повідомив про затримки через недотримання вимог щодо мінімального обсягу перевезень.

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Аварії та переговори

За даними профспілки машиністів, переговори з урядом щодо підвищення безпеки на високошвидкісній мережі Іспанії почалися після січневої аварії на півдні країни, де загинули 46 людей. Однак у квітні консультації припинили.

Друга аварія сталася минулого місяця. За словами колишнього міністра транспорту Оскара Пуенте, диспетчер наказав поїзду Renfe продовжити рух після несправності сигналізації, хоча попереду на цій самій лінії стояв поїзд оператора Iryo. Унаслідок зіткнення загинули 69 людей. Після двох аварій Пуенте подав у відставку, а прем'єр-міністр Педро Санчес тимчасово призначив свого заступника Карлоса Куерпо керувати Міністерством транспорту.

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