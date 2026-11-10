Maszyniści w Hiszpanii rozpoczęli we wtorek strajk, domagając się zwiększenia inwestycji w utrzymanie i bezpieczeństwo sieci kolejowej. Protest odbył się po dwóch śmiertelnych wypadkach na linii dużych prędkości Madryt—Sewilla, w których w tym roku zginęło łącznie 115 osób, podaje Asharq Al-Awsat.

Odwołania połączeń

Państwowy przewoźnik Renfe poinformował, że z powodu strajku odwołano około 40% połączeń dalekobieżnych i średniodystansowych, co dotknęło 4042 pasażerów. W Madrycie odwołano 90% połączeń sieci podmiejskiej, a w Barcelonie — 50% połączeń lokalnych.

W Leganés pod Madrytem pasażerowie byli zmuszeni dojeżdżać do centrum miasta autobusami. Co najmniej pięć linii miejskiej sieci podmiejskiej nie kursowało, a na kolejnych trzech dostępna była tylko częściowa obsługa. W Katalonii operator Rodalies poinformował o opóźnieniach z powodu nieprzestrzegania wymogów dotyczących minimalnego zakresu przewozów.

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Wypadki i negocjacje

Według związku zawodowego maszynistów negocjacje z rządem w sprawie poprawy bezpieczeństwa w hiszpańskiej sieci dużych prędkości rozpoczęły się po styczniowym wypadku na południu kraju, w którym zginęło 46 osób. Jednak w kwietniu konsultacje przerwano.

Do drugiego wypadku doszło w ubiegłym miesiącu. Według byłego ministra transportu Óscara Puente dyspozytor nakazał pociągowi Renfe kontynuować jazdę po awarii sygnalizacji, choć na tej samej linii przed nim stał pociąg operatora Iryo. W wyniku zderzenia zginęło 69 osób. Po dwóch wypadkach Puente podał się do dymisji, a premier Pedro Sánchez tymczasowo powierzył swojemu zastępcy, Carlosowi Cuerpo, kierowanie Ministerstwem Transportu.

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