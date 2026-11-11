В китайской провинции Гуйчжоу нашли два хорошо сохранившихся скелета древнего земноводного Gerrothorax maritimus, жившего около 237 миллионов лет назад. Как сообщает ScienceDaily, исследование международной группы ученых из Калифорнийского университета в Дейвисе, Пекинского университета и Геологического музея Гуйчжоу опубликовано в журнале Nature Ecology & Evolution.

Останки датируются поздним триасовым периодом. Местность, где их нашли, тогда была частью древнего океана и располагалась далеко от крупных массивов суши. Исследователи считают, что эти находки являются первым убедительным ископаемым свидетельством существования земноводного, которое могло провести всю жизнь в морской среде.

Плоский хищник с костяным панцирем

Gerrothorax maritimus достигал почти 90 сантиметров в длину и по массе был примерно сопоставим с современной гигантской саламандрой. При этом животное имело совершенно другие пропорции: его тело было широким, плоским и дискообразным, а сверху его покрывал толстый костяной панцирь.

Строение черепа и тяжелый защитный покров указывают, что это земноводное, вероятно, было засадным хищником. Оно могло лежать на морском дне и всасывать добычу, которая к нему приближалась. Панцирь также мог защищать его от крупных морских хищников, в частности ихтиозавров.

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Как земноводное могло жить в соленой воде

Современные земноводные преимущественно не способны постоянно существовать в морской воде из-за проницаемой кожи, через которую они поглощают воду и осуществляют газообмен. Среди более чем 8 тысяч современных видов земноводных ни один не проводит всю жизнь в море, а переносить соленость способны менее 2% из них.

Авторы работы предполагают, что большой костяной панцирь ограничивал движение воды через кожу Gerrothorax maritimus. Это могло позволять животному получать воду через пищеварительный тракт, а жабры, имеющиеся у представителей рода Gerrothorax, могли выводить избыток соли.

На морской образ жизни также указывают условия сохранения останков. Скелеты нашли в отложениях глубоководной морской среды, и в них сохранились даже пальцы — хрупкие части, которые могли быть утрачены при длительном переносе тела. Дополнительным доказательством стал анализ изотопов стронция: их состав соответствовал показателям морской воды позднего триаса.

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