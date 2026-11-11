在中国贵州省发现了两具保存完好的古老两栖动物Gerrothorax maritimus骨骼，其生活在约2.37亿年前。ScienceDaily报道称，由加州大学戴维斯分校、北京大学和贵州地质博物馆科学家组成的国际团队开展的研究发表在《Nature Ecology & Evolution》期刊上。

这些遗骸可追溯至晚三叠世。发现它们的地区当时是古代海洋的一部分，远离大型陆地。研究人员认为，这些发现是关于一种可能一生都生活在海洋环境中的两栖动物的首个有说服力的化石证据。

披覆骨甲的扁平捕食者

Gerrothorax maritimus体长接近90厘米，体重与现代巨型蝾螈大致相当。不过，这种动物的身体比例截然不同：其身体宽阔、扁平、呈圆盘状，上方覆盖着厚厚的骨质甲壳。

颅骨结构和厚重的保护层表明，这种两栖动物可能是一种伏击捕食者。它可能会躺在海床上，吸食靠近它的猎物。其甲壳也可能保护它免受大型海洋捕食者的伤害，其中包括鱼龙。

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两栖动物如何能够生活在咸水中

现代两栖动物通常无法永久生活在海水中，因为它们具有可渗透的皮肤，并通过皮肤吸收水分和进行气体交换。在超过8000种现存两栖动物中，没有一种会终生生活在海中，能够耐受盐度的不足其中的2%。

该研究作者推测，大型骨质甲壳限制了水分穿过Gerrothorax maritimus皮肤的流动。这可能使这种动物能够通过消化道获取水分，而Gerrothorax属成员具有的鳃则可能排出多余盐分。

遗骸的保存条件也表明其具有海洋生活方式。骨骼发现于深海环境沉积物中，甚至连脚趾都得以保存——这些脆弱部分本可能在尸体长距离运输过程中丢失。锶同位素分析提供了额外证据：其组成与晚三叠世海水的指标相符。

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