У Китаї знайшли морську амфібію віком 237 млн років — ScienceDaily

У китайській провінції Гуйчжоу знайшли два добре збережені скелети давньої амфібії Gerrothorax maritimus, яка жила близько 237 мільйонів років тому. Як повідомляє ScienceDaily, дослідження міжнародної групи науковців з Університету Каліфорнії в Девісі, Пекінського університету та Геологічного музею Гуйчжоу опублікували в журналі Nature Ecology & Evolution.

Рештки датують пізнім тріасовим періодом. Місцевість, де їх знайшли, тоді була частиною давнього океану та розташовувалася далеко від великих масивів суші. Дослідники вважають, що ці знахідки є першим переконливим викопним свідченням амфібії, яка могла провести все життя в морському середовищі.

Плаский хижак із кістяним панциром

Gerrothorax maritimus сягав майже 90 сантиметрів завдовжки та за масою був приблизно співмірний із сучасною гігантською саламандрою. Водночас тварина мала значно інші пропорції: її тіло було широким, пласким і дископодібним, а зверху його вкривав товстий кістяний панцир.

Будова черепа й важкий захисний покрив указують, що ця амфібія, імовірно, була засадним хижаком. Вона могла лежати на морському дні та всмоктувати здобич, яка наближалася. Панцир також міг захищати її від великих морських хижаків, зокрема іхтіозаврів.

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Як амфібія могла жити в солоній воді

Сучасні амфібії переважно не здатні постійно існувати в морській воді через проникну шкіру, через яку вони поглинають воду та здійснюють газообмін. Серед понад 8 тисяч сучасних видів амфібій жоден не проводить усе життя в морі, а солоність можуть переносити менш ніж 2% із них.

Автори роботи припускають, що великий кістяний панцир обмежував рух води через шкіру Gerrothorax maritimus. Це могло дозволяти тварині отримувати воду через травний тракт, а зябра, наявні у представників роду Gerrothorax, могли виводити надлишок солі.

На морський спосіб життя також указують умови збереження решток. Скелети знайшли у відкладах глибокого морського середовища, а в них збереглися навіть пальці — делікатні частини, які могли б бути втрачені під час тривалого перенесення тіла. Додатковим доказом став аналіз ізотопів стронцію: їхній склад відповідав показникам морської води пізнього тріасу.

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