中国测试最高升至4公里的空中风能系统——ECNS

中国湖南省岳阳市完成了一套最大升空高度为4000米的空中风力发电系统的试飞。这是该装置首次在城市环境中进行测试，ECNS报道称。

搭载氦气和发电机的平台

Stratosphere Airborne Wind Energy System由北京SAWES TO ONE Technology公司开发。根据开发商的数据，该系统长67米、宽40米、高23米。系统输出电压在10至35千伏之间，声明的使用寿命为20年。

该装置使用充氦空中平台，将轻型发电模块升至数公里高空。其设计目的是利用高空稳定风力，所发电力计划通过系留电缆输送至地面。

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在城市中检验运行情况

在岳阳启动期间，测试了平台在复杂气流下的控制稳定性，以及其在复杂磁场条件下的性能。公司创始人兼首席执行官敦天睿表示，城市测试旨在评估该系统在居民区和人群聚集地附近运行的安全性和可靠性。

开发商表示，该系统正被设计为直接接入城市主电网。它还被视为偏远山区、岛屿、采矿区和工业园区的潜在电力来源，这些地区的电力供应有限或成本较高。

中国科学院空天信息创新研究院研究员蔡荣指出，城市环境测试检验了整套空中系统的可靠性、其在现场快速部署的能力，以及在城市附近真实条件下实施工程应用的可行性。

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