В городе Юэян китайской провинции Хунань завершили тестовый полет воздушной системы производства ветровой энергии с максимальной высотой подъема 4 тысячи метров. Это было первое испытание установки в городских условиях, сообщает ECNS.

Платформа с гелием и генераторами

Систему Stratosphere Airborne Wind Energy System разработала компания Beijing SAWES TO ONE Technology. По данным разработчика, ее длина составляет 67 метров, ширина — 40 метров, высота — 23 метра. Выходное напряжение системы колеблется от 10 до 35 киловольт, а заявленный срок эксплуатации составляет 20 лет.

Установка использует наполненную гелием воздушную платформу, которая поднимает легкие генерирующие модули на несколько километров. Она предназначена для использования стабильных ветров на большой высоте, а выработанную электроэнергию планируют передавать на землю через тросовые кабели.

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Проверка работы в городе

Во время запуска в Юэяне проверяли стабильность управления платформой при сложных воздушных потоках, а также ее характеристики в условиях сложного магнитного поля. Основатель и генеральный директор компании Дунь Тяньжуй заявил, что городское испытание должно было оценить безопасность и надежность работы системы вблизи жилых районов и мест скопления людей.

По словам разработчика, систему проектируют для прямого подключения к основным электросетям городов. Ее также рассматривают как возможный источник электроэнергии для удаленных горных районов, островов, горнодобывающих территорий и индустриальных парков, где доступ к электричеству ограничен или его стоимость высока.

Исследователь Института аэрокосмической информации Китайской академии наук Цай Жун отметил, что тест в городских условиях проверял надежность всей воздушной системы, возможность ее быстрого развертывания на месте и осуществимость инженерного внедрения в реальных условиях вблизи городов.

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