Суд в Равалпинди, Пакистан, разрешил полиции в течение двух суток удерживать для допроса Ахсана — мужа телеведущей Рабии Ахсан, которую накануне застрелили дома в районе Гульшанабад. Как сообщает Dawn, полиция считает мужа главным подозреваемым по делу.

Решение суда

Полиция доставила подозреваемого к магистрату Талату Вахиду и попросила передать его в распоряжение следствия для дальнейшего расследования. Суд удовлетворил ходатайство, разрешив следователям допросить Ахсана и выяснить обстоятельства смерти телеведущей.

После окончания двухдневного срока полиция должна вновь доставить подозреваемого в суд. По данным издания, дело зарегистрировали в полицейском участке Саддар-Беруни по статье 302 Уголовного кодекса Пакистана и разделу 2-A Ордонанса Пенджаба 2015 года о внесении изменений в законодательство об оружии.

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Обстоятельства дела

Городской начальник полиции Хасан Сухера сообщил, что на теле Рабии Ахсан обнаружили огнестрельное ранение ниже шеи. Ее мужа взяли под стражу после жалобы, поданной братом погибшей.

Днем ранее полиция заявляла, что домашний работник сообщил правоохранителям о словах мужа телеведущей относительно якобы случайного выстрела. Рабия Ахсан ранее вела программу об актуальных событиях вместе с журналистами Амиром Матином и Рауфом Класрой.

Первая леди Пакистана Асифа Бхутто-Зардари выразила глубокую скорбь в связи с гибелью телеведущей и призвала провести тщательное, беспристрастное и прозрачное расследование, чтобы установить факты и привлечь виновных к ответственности.

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