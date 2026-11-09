巴基斯坦拉瓦尔品第的一家法院允许警方扣留阿赫桑两天以进行讯问。阿赫桑是电视主持人拉比娅·阿赫桑的丈夫，后者前一天在古尔沙纳巴德地区的家中遭枪杀。据《黎明报》报道，警方认为其丈夫是此案的主要嫌疑人。

法院决定

警方将嫌疑人带到治安法官塔拉特·瓦希德面前，并请求将其交由调查人员继续调查。法院批准了这一请求，允许调查人员讯问阿赫桑并查明该电视主持人死亡的情况。

两天期限结束后，警方必须再次将嫌疑人带到法院。据该报报道，该案已在萨达尔-拜鲁尼警察局立案，依据为《巴基斯坦刑法典》第302条以及2015年《旁遮普武器立法修正条例》第2-A节。

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案件情况

市警察局长哈桑·苏赫拉表示，拉比娅·阿赫桑的遗体颈部以下发现枪伤。其丈夫在死者兄弟提出投诉后被拘留。

前一天，警方称，一名家政工作人员向执法人员转述了这名电视主持人的丈夫有关据称意外开枪的说法。拉比娅·阿赫桑此前曾与记者阿米尔·马廷和劳夫·克拉斯拉共同主持一档时事节目。

巴基斯坦第一夫人阿西法·布托-扎尔达里对这名电视主持人的死亡表示深切哀悼，并呼吁进行彻底、公正和透明的调查，以查明事实并追究责任人的责任。

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