Президент Кипра Никос Христодулидис заявил, что греко-кипрская сторона приняла все предложения, переданные посланницей ООН Марией Анхелой Ольгин накануне трехсторонней встречи с лидером турок-киприотов Туфаном Эрхюрманом. Об этом сообщает Cyprus Mail со ссылкой на заявление президента перед началом встречи.

По словам Христодулидиса, он прибыл на встречу в позитивном настроении и ожидал ответа турецко-кипрской стороны на предложения Ольгин. Президент выразил надежду, что ответ будет положительным, после чего стороны смогут сделать конкретные заявления для дальнейшего продвижения.

Предложения сторон

Христодулидис подчеркнул, что обе стороны получили конкретные предложения, переданные посланницей ООН в прошлый вторник. Он сказал, что на момент его заявления ответ от турецко-кипрской стороны еще не поступил.

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В свою очередь Эрхюрман сообщил, что турецко-кипрская сторона подготовила пакет предложений для налаживания диалога по ранее обсуждавшимся вопросам. По его словам, пакет учитывает не только позицию его стороны, но и взгляды греко-кипрской стороны. Он также анонсировал новое предложение, которое, по его мнению, может существенно изменить динамику переговорного процесса.

Переговоры без предварительных условий

Ольгин ранее предположила, что стороны могли бы начать полноценные переговоры без предварительных условий. Она предложила прежде всего обсудить вопрос ротационного президентства после возможного урегулирования. Турецко-кипрская сторона настаивает на том, чтобы принцип такого президентства был согласован до начала переговоров, тогда как греко-кипрская считает, что этот вопрос следует решать во время них.

Посланница ООН также предупредила, что провал нынешней инициативы по возобновлению переговоров может нанести значительный ущерб. По ее словам, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш не хочет созывать расширенную встречу в формате «пять плюс один» без надлежащей подготовки.

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