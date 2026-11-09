Prezydent Cypru Nikos Christodoulides oświadczył, że strona grecko-cypryjska przyjęła wszystkie propozycje przekazane przez wysłanniczkę ONZ Maríę Ángelę Holguín przed trójstronnym spotkaniem z przywódcą Turków cypryjskich Tufanem Erhürmanem. Poinformował o tym Cyprus Mail, powołując się na oświadczenie prezydenta przed rozpoczęciem spotkania.

Według Christodoulidesa przybył on na spotkanie w pozytywnym nastroju i oczekiwał odpowiedzi strony turecko-cypryjskiej na propozycje Holguín. Prezydent wyraził nadzieję, że odpowiedź będzie pozytywna, po czym strony będą mogły dokonać konkretnych ogłoszeń na rzecz dalszego postępu.

Propozycje stron

Christodoulides podkreślił, że obie strony otrzymały konkretne propozycje przekazane przez wysłanniczkę ONZ w ubiegły wtorek. Powiedział, że w chwili składania przez niego oświadczenia odpowiedź strony turecko-cypryjskiej jeszcze nie nadeszła.

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Z kolei Erhürman poinformował, że strona turecko-cypryjska przygotowała pakiet propozycji mających na celu nawiązanie dialogu w sprawie omawianych wcześniej kwestii. Jak powiedział, pakiet uwzględnia nie tylko stanowisko jego strony, lecz także poglądy strony grecko-cypryjskiej. Zapowiedział również nową propozycję, która jego zdaniem może istotnie zmienić dynamikę procesu negocjacyjnego.

Negocjacje bez warunków wstępnych

Holguín wcześniej zasugerowała, że strony mogłyby rozpocząć pełnowymiarowe negocjacje bez warunków wstępnych. Zaproponowała, by w pierwszej kolejności omówić kwestię rotacyjnej prezydentury po ewentualnym uregulowaniu. Strona turecko-cypryjska nalega, aby zasada takiej prezydentury została uzgodniona przed rozpoczęciem negocjacji, podczas gdy strona grecko-cypryjska uważa, że kwestię tę należy rozstrzygnąć w ich trakcie.

Wysłanniczka ONZ ostrzegła także, że fiasko obecnej inicjatywy wznowienia negocjacji może wyrządzić znaczne szkody. Według niej sekretarz generalny ONZ António Guterres nie chce zwoływać rozszerzonego spotkania w formacie „pięć plus jeden” bez odpowiedniego przygotowania.

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