塞浦路斯总统尼科斯·赫里斯托祖利季斯表示，在与土族塞人领导人图凡·埃尔许尔曼举行三方会晤前，希腊族塞人一方已接受联合国特使玛丽亚·安赫拉·奥尔金转交的所有提议。据《塞浦路斯邮报》报道，该报援引了总统在会议开始前发表的声明。

赫里斯托祖利季斯表示，他带着积极的心态来到会晤，并期待土族塞人一方就奥尔金的提议作出回应。总统希望回应将是积极的，之后各方能够作出具体宣布，以推动进一步进展。

各方提议

赫里斯托祖利季斯强调，双方都收到了联合国特使于上周二转交的具体提议。他表示，在他发表声明时，尚未收到土族塞人一方的回应。

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埃尔许尔曼则表示，土族塞人一方已准备了一揽子提议，以就此前讨论过的问题建立对话。据他称，该方案不仅考虑了其一方的立场，也考虑了希腊族塞人一方的观点。他还宣布了一项新提议，他认为该提议可能会显著改变谈判进程的动态。

无先决条件的谈判

奥尔金此前曾表示，双方可以在无先决条件的情况下启动全面谈判。她提议首先讨论在可能达成解决方案后的轮值总统制问题。土族塞人一方坚持，应在谈判开始前就此类总统制的原则达成一致；而希腊族塞人一方认为，这一问题应在谈判期间解决。

这名联合国特使还警告说，当前恢复谈判的倡议若失败，可能造成重大损害。她表示，联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯不希望在没有充分准备的情况下召开“5加1”形式的扩大会议。

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