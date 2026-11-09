Большой залив Китая может получить 100 млн кВт солнечной мощности к 2030 году — ECNS

К 2030 году район Большого залива Гуандун–Гонконг–Макао в Китае, как ожидается, получит 100 млн кВт солнечной мощности. Также ожидается, что регион будет располагать 35 млн кВт мощности морской ветроэнергетики и 63 млн кВт чистой электроэнергии, передаваемой из других регионов в энергосеть Гуандуна.

Показатели энергоснабжения

Эти цифры были обнародованы на Глобальном экономическом форуме Большого залива 2026 года в Гуанчжоу, который проходил с пятницы по воскресенье, сообщает ECNS.

Во время параллельной сессии по энергетическому переходу и устойчивому развитию была создана Организация сотрудничества по развитию электроэнергетики Большого залива. Она опубликовала инициативу по более тесному сотрудничеству в энергетическом секторе между Гуандуном, Гонконгом и Макао.

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Сети и передача электроэнергии

Компания Guangdong Power Grid Co., входящая в China Southern Power Grid, предложила развивать новую электросеть посредством скоординированного развития гибкой магистральной сети, устойчивых распределительных сетей и гибких микросетей.

Два проекта гибкой передачи постоянного тока мощностью по 3 млн кВт в Гуанчжоу и Дунгуане вместе с 500-киловольтной кольцевой сетью Большого залива увеличили возможности обмена электроэнергией между восточной и западной частями Гуандуна на 150%.

Также продолжаются совместные пусконаладочные работы и испытания проекта гибкой передачи постоянного тока, который должен соединить морские ветряные электростанции в Южно-Китайском море с районом Большого залива. После завершения проект должен поставлять региону чистую электроэнергию с этих ветряных электростанций.

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