В Пакистане обрушилась защитная дамба у туннеля плотины Тарбела — Dawn

В Сваби, Пакистан, в понедельник обрушилась защитная дамба возле недостроенного туннеля №5, который возводят в рамках проекта пятого расширения плотины Тарбела. Обрушение вызвало внезапный приток воды из водохранилища, сообщает Dawn.

Чрезвычайная ситуация на объекте

После инцидента на объекте объявили чрезвычайную ситуацию. Строительные работы приостановили, а работникам приказали перейти в более безопасные места. Эти меры приняли после обрушения защитного сооружения и внезапного поступления воды из водохранилища.

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Причины обрушения выясняют

Один из чиновников, ставший очевидцем события, назвал ситуацию большой катастрофой. По его словам, в тот момент было непонятно, как и почему произошло обрушение. Dawn опубликовало первое сообщение о событии 9 ноября 2026 года и указало, что ожидает дополнительной информации.

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