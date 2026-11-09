W Pakistanie zawaliła się zapora ochronna przy tunelu tamy Tarbela — Dawn

W Swabi w Pakistanie w poniedziałek zawaliła się zapora ochronna w pobliżu niedokończonego tunelu nr 5, budowanego w ramach projektu piątej rozbudowy tamy Tarbela. Zawalenie spowodowało nagły napływ wody ze zbiornika, informuje Dawn.

Sytuacja nadzwyczajna na obiekcie

Po incydencie na obiekcie ogłoszono sytuację nadzwyczajną. Prace budowlane wstrzymano, a pracownikom polecono przenieść się w bezpieczniejsze miejsca. Działania te podjęto po zawaleniu się konstrukcji ochronnej i nagłym napływie wody ze zbiornika.

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Ustalane są przyczyny zawalenia

Jeden z urzędników, który był świadkiem zdarzenia, nazwał sytuację wielką katastrofą. Według niego w tamtym momencie nie było jasne, jak i dlaczego doszło do zawalenia. Dawn opublikował pierwszą informację o zdarzeniu 9 listopada 2026 roku i wskazał, że oczekuje na dodatkowe informacje.

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