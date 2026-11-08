Ponad 25 tys. wiernych odwiedziło hinduistyczną świątynię w dzielnicy Dżabal Ali w Dubaju podczas obchodów Diwali w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Poinformował o tym The National.

Wydarzenia w Dubaju i Abu Zabi

W świątyni BAPS Hindu Mandir w Abu Zabi do 10 listopada zaplanowano ceremonie religijne i inne wydarzenia z okazji święta. Diwali obchodzone jest także w domach, świątyniach i przestrzeniach publicznych w całym kraju.

Prezydent szejk Mohamed oraz wiceprezydent i władca Dubaju szejk Mohammed bin Rashid Al Maktoum złożyli życzenia osobom obchodzącym Diwali w ZEA i innych krajach. W swoich przesłaniach życzyli ludziom zdrowia, dobrobytu, pokoju, nadziei i bezpieczeństwa.

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Święto świateł

Diwali, znane także jako święto świateł, należy do najważniejszych świąt hinduizmu. Obchodzą je miliony ludzi na całym świecie, przede wszystkim w Indiach i Nepalu. Święto symbolizuje zwycięstwo dobra nad złem oraz światła nad ciemnością.

Data Diwali jest co roku ustalana według hinduskiego kalendarza księżycowego: przypada ono na nów, najciemniejszą noc cyklu księżycowego. Tradycyjnie rodziny dekorują domy rangoli i kwiatami, zapalają świece oraz oliwne lampki diya, modlą się, wymieniają prezenty i spotykają się przy świątecznych posiłkach.

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