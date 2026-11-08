Reprezentacja Pakistanu pokonała Malediwy 3:0 w drugim meczu grupy B mistrzostw SAFF, rozegranym na Narodowym Stadionie Piłkarskim w Dhace w Bangladeszu. Zwycięstwo było pierwszym dla pakistańskiej drużyny w turnieju i umocniło jej pozycję w walce o awans do półfinału.

Trzy gole przed przerwą

Pakistan otworzył wynik już w czwartej minucie: Makkil Arun Abdullah wykorzystał rzut karny. Później Najibullah Bettani podwyższył prowadzenie, wykańczając podanie Junaida Shaha z lewego skrzydła. Przed przerwą Bettani skompletował dublet: przyjął piłkę po prawej stronie po wybiciu z własnej połowy i oddał mocny strzał obok bramkarza Malediwów.

W drugiej połowie żadna z drużyn nie zdobyła bramki. Malediwy miały nieco więcej posiadania piłki, ale nie stworzyły wystarczająco groźnych sytuacji. Pakistan oddał 15 strzałów, z czego pięć było celnych. Rywale oddali siedem strzałów, a tylko jeden trafił w światło bramki, informuje Dawn.

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Walka o wyjście z grupy

W pierwszym meczu fazy grupowej 5 listopada Pakistan przegrał z Indiami 2:3. Drużyna przegrywała 0:3 po pierwszej połowie, a Bettani i Alamgir Ghazi zdobyli bramki w doliczonym czasie gry, jednak nie zdołali wyrównać.

Mistrzostwa SAFF odbywają się w Bangladeszu od 5 do 17 listopada. W grupie B grają Pakistan, Indie i Malediwy, a do półfinału awansują dwie najlepsze drużyny. Pakistan czeka teraz na mecz Indie — Malediwy, zaplanowany na 11 listopada. Malediwy potrzebują wysokiego zwycięstwa nad Indiami, aby wyprzedzić Pakistan w tabeli.

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