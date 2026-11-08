在孟加拉国达卡国家足球体育场举行的SAFF锦标赛B组第二场比赛中，巴基斯坦国家队以3比0击败马尔代夫。此役是巴基斯坦队在本届赛事中的首场胜利，巩固了其争夺半决赛席位的形势。

上半场攻入三球

巴基斯坦在第4分钟便取得领先：马克基尔·阿伦·阿卜杜拉罚入点球。随后，纳吉布拉·贝塔尼接朱奈德·沙阿从左路送出的传球，将领先优势扩大。中场休息前，贝塔尼完成梅开二度：他在己方半场解围后于右侧接球，并以一记有力射门越过马尔代夫门将。

下半场双方均未进球。马尔代夫的控球率略高，但未能创造足够危险的机会。巴基斯坦共有15次射门，其中5次射正。对手有7次射门，仅1次射正，据《黎明报》报道。

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争夺小组出线

在11月5日进行的小组赛首场比赛中，巴基斯坦以2比3不敌印度。当时球队在上半场结束后以0比3落后，贝塔尼和阿拉姆吉尔·加齐在补时阶段进球，但未能扳平比分。

SAFF锦标赛于11月5日至17日在孟加拉国举行。B组包括巴基斯坦、印度和马尔代夫，排名前两位的球队将晋级半决赛。巴基斯坦目前等待定于11月11日进行的印度对马尔代夫的比赛。马尔代夫需要大胜印度，才能在积分榜上超过巴基斯坦。

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