南非警方逮捕了一名44岁男子，他涉嫌参与杀害非洲人国民大会（ANC）议员、克尼斯纳前市长奥布里·岑格瓦。此次逮捕于11月6日在东开普省佩迪进行，是南非警察局（SAPS）政治谋杀案调查特别工作组一次定向行动的一部分，Daily Maverick报道。

案件审理

据警方发言人称，被拘留者仍被羁押，并将于2026年11月9日在克尼斯纳地方法院出庭。警方表示，该男子被控一项谋杀罪和三项谋杀未遂罪。

岑格瓦于8月19日在一辆汽车内遭枪击。他的三名乘客中有一人在袭击中受伤。不到一天后，克尼斯纳另外两名ANC成员在另一起枪击事件中死亡：第7选区前议员曼德拉·马蒂瓦内和当地出租车论坛秘书曼德拉·蒂奥洛洛。

据SABC报道，8月底，警方在岑格瓦遇害案中逮捕了四名嫌疑人。据报道，警方调查了马蒂瓦内、蒂奥洛洛和岑格瓦遇害案之间可能存在的关联，但未证实存在这种关联。

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ANC的反应与招标调查

ANC西开普省发言人西菲索·姆茨韦尼欢迎最新的逮捕行动，并呼吁执法部门迅速查明所有参与这些谋杀案的人员。他表示，该党将关注案件进展。

岑格瓦遇害后，西开普省警务监督和社区安全部长安鲁·马雷表示，这起袭击发生在地方选举前的敏感政治时期，并呼吁防止政治暴力。

在岑格瓦遇害前12天，总统西里尔·拉马福萨批准特别调查组就克尼斯纳市政府安保服务招标中可能存在的违规行为展开调查。该事项涉及一份为期三年的T25 2023/24合同，价值6800万兰特，用于市政设施的实体安保。

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