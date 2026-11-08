У ПАР затримали підозрюваного у вбивстві ексмера Книсни — Daily Maverick

У ПАР поліція затримала 44-річного чоловіка, якого підозрюють у причетності до вбивства радника Африканського національного конгресу та колишнього мера Книсни Обри Ценгви. Затримання провели 6 листопада у Педді, у Східнокапській провінції, під час цільової операції оперативної групи SAPS з розслідування політичних убивств, повідомляє Daily Maverick.

Розгляд справи в суді

За словами представника поліції, затриманий залишається під вартою та має постати перед магістратським судом Книсни 9 листопада 2026 року. За даними поліції, чоловікові інкримінують одне вбивство та три замахи на вбивство.

Ценгву застрелили в автомобілі 19 серпня. Під час нападу поранення дістав один із трьох його пасажирів. Менш ніж за добу в окремій стрілянині загинули ще двоє членів АНК у Книсні: колишній радник округу №7 Мандла Матіване та секретар місцевого форуму таксі Мандла Тіололо.

Наприкінці серпня, за даними SABC, у справі про вбивство Ценгви затримали чотирьох підозрюваних. За повідомленнями, поліція розслідувала можливий зв’язок між убивствами Матіване, Тіололо та Ценгви, однак такого зв’язку не підтвердила.

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Реакція АНК і тендерне розслідування

Речник АНК у Західній Капській провінції Сіфісо Мцвені привітав останнє затримання та закликав правоохоронців оперативно встановити всіх причетних до вбивств. Він заявив, що партія стежитиме за перебігом справи.

Після загибелі Ценгви міністерка нагляду за поліцією та громадської безпеки Західної Капської провінції Анру Маре заявляла, що напад стався в чутливий політичний період напередодні місцевих виборів, і закликала не допускати політичного насильства.

За 12 днів до вбивства Ценгви президент Сиріл Рамафоса санкціонував розслідування Спеціального слідчого підрозділу щодо можливих порушень під час тендеру на охоронні послуги в муніципалітеті Книсни. Йдеться про трирічний контракт T25 2023/24 вартістю 68 млн рандів для фізичної охорони муніципальних об’єктів.

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