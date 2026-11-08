В ЮАР полиция задержала 44-летнего мужчину, которого подозревают в причастности к убийству советника Африканского национального конгресса и бывшего мэра Книсны Обри Ценгвы. Задержание провели 6 ноября в Педди, в провинции Восточный Кейп, во время целевой операции оперативной группы SAPS по расследованию политических убийств, сообщает Daily Maverick.

Рассмотрение дела в суде

По словам представителя полиции, задержанный остается под стражей и должен предстать перед магистратским судом Книсны 9 ноября 2026 года. По данным полиции, мужчине вменяют одно убийство и три покушения на убийство.

Ценгву застрелили в автомобиле 19 августа. Во время нападения ранения получил один из трех его пассажиров. Менее чем через сутки в отдельной стрельбе погибли еще двое членов АНК в Книсне: бывший советник округа №7 Мандла Мативане и секретарь местного форума такси Мандла Тийололо.

В конце августа, по данным SABC, по делу об убийстве Ценгвы задержали четырех подозреваемых. Сообщалось, что полиция расследовала возможную связь между убийствами Мативане, Тийололо и Ценгвы, однако такую связь не подтвердила.

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Реакция АНК и расследование тендера

Представитель АНК в провинции Западный Кейп Сифисо Мцвени приветствовал последнее задержание и призвал правоохранителей оперативно установить всех причастных к убийствам. Он заявил, что партия будет следить за ходом дела.

После гибели Ценгвы министр надзора за полицией и общественной безопасности провинции Западный Кейп Анру Маре заявляла, что нападение произошло в чувствительный политический период перед местными выборами, и призвала не допускать политического насилия.

За 12 дней до убийства Ценгвы президент Сирил Рамафоса санкционировал расследование Специального следственного подразделения относительно возможных нарушений при тендере на охранные услуги в муниципалитете Книсны. Речь идет о трехлетнем контракте T25 2023/24 стоимостью 68 млн рандов на физическую охрану муниципальных объектов.

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