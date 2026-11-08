Policja w RPA zatrzymała 44-letniego mężczyznę podejrzanego o udział w zabójstwie radnego Afrykańskiego Kongresu Narodowego i byłego burmistrza Knysny Aubreya Tsengwy. Zatrzymania dokonano 6 listopada w Peddie, w prowincji Przylądek Wschodni, podczas ukierunkowanej operacji zespołu SAPS ds. śledztw w sprawie zabójstw politycznych, poinformował Daily Maverick.

Postępowanie sądowe

Według rzecznika policji zatrzymany pozostaje w areszcie i ma stanąć przed sądem magistrackim w Knysnie 9 listopada 2026 roku. Policja poinformowała, że mężczyźnie zarzuca się jedno zabójstwo i trzy usiłowania zabójstwa.

Tsengwa został zastrzelony w samochodzie 19 sierpnia. W ataku ranny został jeden z jego trzech pasażerów. Niespełna dobę później w osobnej strzelaninie zginęło kolejnych dwóch członków ANC w Knysnie: były radny okręgu nr 7 Mandla Matiwane oraz sekretarz lokalnego forum taksówkowego Mandla Tiyololo.

Pod koniec sierpnia, według SABC, w sprawie zabójstwa Tsengwy zatrzymano czterech podejrzanych. Jak podawano, policja badała możliwy związek między zabójstwami Matiwane, Tiyololo i Tsengwy, jednak nie potwierdziła takiego związku.

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Reakcja ANC i śledztwo w sprawie przetargu

Rzecznik ANC w Prowincji Przylądkowej Zachodniej Sifiso Mtsweni z zadowoleniem przyjął ostatnie zatrzymanie i wezwał organy ścigania do szybkiego ustalenia wszystkich osób zaangażowanych w zabójstwa. Oświadczył, że partia będzie śledzić przebieg sprawy.

Po śmierci Tsengwy minister nadzoru nad policją i bezpieczeństwa społecznego Prowincji Przylądkowej Zachodniej Anroux Marais oświadczyła, że atak nastąpił w newralgicznym okresie politycznym przed wyborami lokalnymi, i wezwała do niedopuszczenia do przemocy politycznej.

Dwanaście dni przed zabójstwem Tsengwy prezydent Cyril Ramaphosa zatwierdził dochodzenie Specjalnej Jednostki Śledczej w sprawie możliwych nieprawidłowości przy przetargu na usługi ochroniarskie w gminie Knysna. Chodzi o trzyletni kontrakt T25 2023/24 o wartości 68 mln randów na fizyczną ochronę obiektów gminnych.

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