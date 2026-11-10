PepsiCo скоротить близько 1 000 робочих місць у Північній Америці — CNBC

PepsiCo планує скоротити близько 1 000 робочих місць у Північній Америці. Як повідомляє CNBC, скорочення мають відбутися протягом наступного тижня в межах оптимізації операційної діяльності компанії та посилення взаємодії між командами її північноамериканського бізнесу.

Оптимізація структури

Генеральний директор PepsiCo North America Рам Крішнан у листі до працівників заявив, що компанія прагне побудувати сильніший і більш підготовлений до майбутніх викликів бізнес, який забезпечуватиме зростання на рівні лідерів галузі.

За його словами, для цього підрозділ має працювати швидше, бути більш взаємопов’язаним і зміцнювати свої можливості, водночас продовжуючи інвестувати в працівників, компетенції та бренди.

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Згідно з корпоративним звітом, станом на 27 грудня PepsiCo мала близько 306 000 працівників у світі, зокрема приблизно 125 000 у США. Газета The Wall Street Journal першою повідомила про майбутні звільнення.

Показники у Північній Америці

У жовтні PepsiCo знизила прогноз прибутку на весь 2026 рік, пославшись на труднощі на домашньому ринку. У третьому кварталі обсяг продажів напоїв компанії у Північній Америці зменшився на 2%, тоді як у регіональному харчовому підрозділі він не змінився.

Компанія намагалася стимулювати продажі зниженням цін та інвестиціями у маркетинг. Однак відновлення триває довше, ніж очікували, заявив фінансовий директор PepsiCo Стів Шмітт під час конференц-дзвінка за підсумками звітності.

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