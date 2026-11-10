PepsiCo сократит около 1 000 рабочих мест в Северной Америке — CNBC

PepsiCo планирует сократить около 1 000 рабочих мест в Северной Америке. Как сообщает CNBC, сокращения должны произойти в течение следующей недели в рамках оптимизации операционной деятельности компании и усиления взаимодействия между командами ее североамериканского бизнеса.

Оптимизация структуры

Генеральный директор PepsiCo North America Рам Кришнан в письме сотрудникам заявил, что компания стремится построить более сильный и лучше подготовленный к будущим вызовам бизнес, который будет обеспечивать рост на уровне лидеров отрасли.

По его словам, для этого подразделение должно работать быстрее, быть более взаимосвязанным и укреплять свои возможности, одновременно продолжая инвестировать в сотрудников, компетенции и бренды.

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Согласно корпоративному отчету, по состоянию на 27 декабря в PepsiCo работали около 306 000 сотрудников по всему миру, в том числе примерно 125 000 в США. Газета The Wall Street Journal первой сообщила о предстоящих увольнениях.

Показатели в Северной Америке

В октябре PepsiCo снизила прогноз прибыли на весь 2026 год, сославшись на трудности на домашнем рынке. В третьем квартале объем продаж напитков компании в Северной Америке сократился на 2%, тогда как в региональном подразделении продуктов питания он не изменился.

Компания пыталась стимулировать продажи снижением цен и инвестициями в маркетинг. Однако восстановление идет дольше, чем ожидалось, заявил финансовый директор PepsiCo Стив Шмитт во время конференц-звонка по итогам отчетности.

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