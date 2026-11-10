Кассационный суд назначил новую апелляцию по делу Eternit — ANSA English
В Риме Кассационный суд постановил провести новое апелляционное рассмотрение по делу швейцарского бизнесмена Штефана Шмидхайни. Его обвиняют в непредумышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах по делу «Eternit bis», касающемуся смертей, связанных с асбестом.
Рассмотрение в отношении 60 потерпевших
Новое рассмотрение назначили в части производства, охватывающей около 60 потерпевших. О решении 10 ноября сообщило ANSA English. Агентство отмечает, что постановление вынесли судьи четвертой секции Кассационного суда.
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Срок давности в отношении других потерпевших
В отношении еще 25 потерпевших от вреда, связанного с асбестом, суд признал истечение срока давности.
Ходатайство Генеральной прокуратуры не удовлетворили. Она просила оставить в силе приговор Шмидхайни — девять лет и шесть месяцев лишения свободы.