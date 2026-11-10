W Rzymie Sąd Kasacyjny zarządził ponowne postępowanie apelacyjne w sprawie szwajcarskiego biznesmena Stephana Schmidheiny’ego. Jest on oskarżony o nieumyślne zabójstwo w okolicznościach obciążających w sprawie „Eternit bis”, dotyczącej zgonów związanych z azbestem.

Postępowanie dotyczące 60 poszkodowanych

Nowe postępowanie wyznaczono w części sprawy obejmującej około 60 poszkodowanych. O decyzji 10 listopada poinformowała ANSA English. Agencja zaznacza, że orzeczenie wydali sędziowie czwartej sekcji Sądu Kasacyjnego.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Przedawnienie w sprawie innych poszkodowanych

W odniesieniu do kolejnych 25 poszkodowanych wskutek szkód związanych z azbestem sąd uznał, że nastąpiło przedawnienie.

Wniosek Prokuratury Generalnej nie został uwzględniony. Prokuratura wnosiła o utrzymanie w mocy wyroku wobec Schmidheiny’ego — dziewięciu lat i sześciu miesięcy pozbawienia wolności.

Czytaj nas na