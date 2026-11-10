PepsiCo zlikwiduje około 1 000 miejsc pracy w Ameryce Północnej — CNBC

PepsiCo planuje zlikwidować około 1 000 miejsc pracy w Ameryce Północnej. Jak podaje CNBC, cięcia mają nastąpić w ciągu najbliższego tygodnia w ramach optymalizacji działalności operacyjnej firmy i wzmocnienia współpracy między zespołami jej północnoamerykańskiego biznesu.

Optymalizacja struktury

Dyrektor generalny PepsiCo North America Ram Krishnan w liście do pracowników oświadczył, że firma dąży do zbudowania silniejszego biznesu, lepiej przygotowanego na przyszłe wyzwania, który będzie zapewniał wzrost na poziomie liderów branży.

Jak powiedział, aby to osiągnąć, dział musi działać szybciej, być bardziej wzajemnie powiązany i wzmacniać swoje możliwości, jednocześnie nadal inwestując w pracowników, kompetencje i marki.

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Zgodnie z raportem korporacyjnym, według stanu na 27 grudnia PepsiCo miało około 306 000 pracowników na świecie, w tym około 125 000 w Stanach Zjednoczonych. Gazeta The Wall Street Journal jako pierwsza poinformowała o nadchodzących zwolnieniach.

Wyniki w Ameryce Północnej

W październiku PepsiCo obniżyło prognozę zysku na cały 2026 rok, powołując się na trudności na rynku krajowym. W trzecim kwartale wolumen sprzedaży napojów firmy w Ameryce Północnej spadł o 2%, podczas gdy w regionalnym dziale żywnościowym nie uległ zmianie.

Firma próbowała stymulować sprzedaż poprzez obniżki cen i inwestycje w marketing. Jednak ożywienie trwa dłużej, niż oczekiwano, powiedział dyrektor finansowy PepsiCo Steve Schmitt podczas konferencji poświęconej wynikom finansowym.

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