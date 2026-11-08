Сборная Пакистана обыграла Мальдивы со счетом 3:0 во втором матче группы B чемпионата SAFF, который состоялся на Национальном футбольном стадионе в Дакке, Бангладеш. Победа стала для пакистанской команды первой на турнире и укрепила ее позиции в борьбе за выход в полуфинал.

Три гола до перерыва

Пакистан открыл счет уже на четвертой минуте: Маккил Арун Абдулла реализовал пенальти. Позже Наджибулла Беттани удвоил преимущество, замкнув передачу Джунаида Шаха с левого фланга. Перед перерывом Беттани оформил дубль: он принял мяч справа после выноса со своей половины поля и нанес сильный удар мимо вратаря Мальдив.

Во втором тайме команды не забили. Мальдивы имели немного больше владения мячом, однако не создали достаточно опасных моментов. Пакистан нанес 15 ударов, пять из которых пришлись в створ ворот. У соперника было семь ударов, лишь один из них попал в створ, сообщает Dawn.

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Борьба за выход из группы

В стартовом матче группового этапа 5 ноября Пакистан проиграл Индии 2:3. Тогда команда уступала 0:3 после первого тайма, а Беттани и Аламгир Гази забили в компенсированное время, однако сравнять счет не удалось.

Чемпионат SAFF проходит в Бангладеш с 5 по 17 ноября. В группе B выступают Пакистан, Индия и Мальдивы, а в полуфинал выйдут две лучшие команды. Теперь Пакистан ожидает матча Индия — Мальдивы, запланированного на 11 ноября. Мальдивам нужна крупная победа над Индией, чтобы опередить Пакистан в турнирной таблице.

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