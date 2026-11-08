В Израиле телеканал Channel 13 немедленно отстранил от эфира телеведущего Эяля Берковича после высказываний, которые подверглись критике как расистские. Он поставил под сомнение право Абдула Эль-Сайеда использовать титул «доктор», а также медицинскую квалификацию израильского депутата Кнессета Ахмада Тиби, сообщает Jerusalem Post.

Сомнения в квалификации

Во время субботнего выпуска программы «Мория и Берко» политический репортер Channel 13 Сулейман Масваде представил Эль-Сайеда, демократа и критика Израиля, используя обращение «доктор». Беркович спросил, проверяли ли, имеет ли Эль-Сайед соответствующий статус.

Соведущая Мория Асраф объяснила, что Эль-Сайед обладает такой квалификацией. После этого Беркович упомянул Ахмада Тиби и поставил под сомнение его право называться врачом. По данным Jerusalem Post, Эль-Сайед является врачом и эпидемиологом, имеет медицинскую степень Колумбийского университета и докторскую степень в области общественного здравоохранения Оксфордского университета. Тиби по профессии гинеколог.

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Решение телеканала

Channel 13 заявил, что свобода слова и разнообразие мнений являются основами свободной прессы, однако не могут быть платформой для расистских высказываний. Телеканал назвал слова ведущего неприемлемыми и не соответствующими ценностям компании. После разговора с Берковичем руководство приняло решение немедленно отстранить его от эфира.

Это уже второй скандал с участием Берковича за чуть более чем неделю. Ранее во время рекламной паузы он сказал ведущей Channel 13 Люси Ахариш, арабской израильтянке, что она «не в своей деревне». Ахариш обвинила его в расизме и сначала отказалась возвращаться в эфир, но позднее продолжила участие в программе. Телеканал не уточнил срок отстранения Берковича.

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