W Izraelu stacja Channel 13 natychmiast odsunęła od prowadzenia programu telewizyjnego prezentera Eyala Berkovicha po wypowiedziach krytykowanych jako rasistowskie. Podważył on prawo Abdula El-Sayeda do używania tytułu „doktor”, a także kwalifikacje medyczne izraelskiego posła do Knesetu Ahmada Tibiego, informuje Jerusalem Post.

Wątpliwości dotyczące kwalifikacji

Podczas sobotniego wydania programu „Moria i Berko” reporter polityczny Channel 13 Suleiman Maswadeh przedstawił El-Sayeda, demokratę i krytyka Izraela, używając zwrotu „doktor”. Berkovich zapytał, czy sprawdzono, czy El-Sayed posiada odpowiedni status.

Współprowadząca Moria Asraf wyjaśniła, że El-Sayed ma takie kwalifikacje. Następnie Berkovich wspomniał Ahmada Tibiego i podważył jego prawo do nazywania się lekarzem. Według Jerusalem Post El-Sayed jest lekarzem i epidemiologiem, ma dyplom medyczny Uniwersytetu Columbia oraz doktorat w dziedzinie zdrowia publicznego Uniwersytetu Oksfordzkiego. Tibi jest z zawodu ginekologiem.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Decyzja stacji

Channel 13 oświadczył, że wolność słowa i różnorodność opinii są podstawami wolnej prasy, jednak nie mogą być platformą dla rasistowskich wypowiedzi. Stacja nazwała słowa prezentera niedopuszczalnymi i niezgodnymi z wartościami firmy. Po rozmowie z Berkovichem kierownictwo podjęło decyzję o natychmiastowym odsunięciu go od prowadzenia programów.

To drugi skandal z udziałem Berkovicha w ciągu niewiele ponad tygodnia. Wcześniej, podczas przerwy reklamowej, powiedział prowadzącej Channel 13 Lucy Aharish, Arabce izraelskiej, że „nie jest w swojej wiosce”. Aharish oskarżyła go o rasizm i początkowo odmówiła powrotu na antenę, ale później kontynuowała udział w programie. Stacja nie sprecyzowała okresu zawieszenia Berkovicha.

Czytaj nas na