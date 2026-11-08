在以色列，Channel 13电视台在主持人埃亚尔·贝尔科维奇发表被批评为种族主义的言论后，立即暂停其播出工作。他质疑阿卜杜勒·埃尔-赛义德使用“博士”头衔的权利，以及以色列议会议员艾哈迈德·提比的医学资格，《耶路撒冷邮报》报道称。

对资格的质疑

在周六播出的《莫里亚和贝尔科》节目中，Channel 13政治记者苏莱曼·马斯瓦代介绍民主党人、以色列批评者埃尔-赛义德时，使用了“博士”这一称谓。贝尔科维奇询问，是否核实过埃尔-赛义德是否拥有相应资格。

联合主持人莫里亚·阿斯拉夫解释说，埃尔-赛义德具备这一资格。随后，贝尔科维奇提及艾哈迈德·提比，并质疑他自称医生的权利。据《耶路撒冷邮报》报道，埃尔-赛义德是一名医生和流行病学家，拥有哥伦比亚大学医学学位以及牛津大学公共卫生博士学位。提比的职业是妇科医生。

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电视台的决定

Channel 13表示，言论自由和观点多样性是自由新闻的基础，但不能成为种族主义言论的平台。该电视台称，这名主持人的言论不可接受，也不符合公司的价值观。与贝尔科维奇交谈后，管理层决定立即将他撤出播出工作。

这是贝尔科维奇在略多于一周内卷入的第二起丑闻。此前在广告间歇期间，他对Channel 13主持人、阿拉伯裔以色列人露西·阿哈里什说，她“不是在自己的村子里”。阿哈里什指控他存在种族主义行为，起初拒绝返回直播，但后来继续参与节目。电视台未说明贝尔科维奇被暂停工作的期限。

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