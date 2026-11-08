Пакистан переміг Мальдіви 3:0 та наблизився до півфіналу SAFF — Dawn

Збірна Пакистану обіграла Мальдіви з рахунком 3:0 у другому матчі групи B чемпіонату SAFF, який відбувся на Національному футбольному стадіоні в Дацці, Бангладеш. Перемога стала для пакистанської команди першою на турнірі й зміцнила її позиції в боротьбі за вихід до півфіналу.

Три голи до перерви

Пакистан відкрив рахунок уже на четвертій хвилині: Маккіл Арун Абдулла реалізував пенальті. Згодом Наджібулла Беттані подвоїв перевагу, замкнувши передачу Джунаїда Шаха з лівого флангу. Перед перервою Беттані оформив дубль: він прийняв м’яч праворуч після виносу зі своєї половини поля та завдав сильного удару повз воротаря Мальдів.

У другому таймі команди не забили. Мальдіви мали трохи більше володіння м’ячем, однак не створили достатньо небезпечних моментів. Пакистан завдав 15 ударів, п’ять із яких були в площину воріт. У суперника було сім ударів, лише один із них влучив у ціль, повідомляє Dawn.

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Боротьба за вихід із групи

У стартовому матчі групового етапу 5 листопада Пакистан програв Індії 2:3. Тоді команда поступалася 0:3 після першого тайму, а Беттані й Аламгір Газі забили у компенсований час, проте зрівняти рахунок не вдалося.

Чемпіонат SAFF триває в Бангладеш з 5 до 17 листопада. У групі B виступають Пакистан, Індія та Мальдіви, а до півфіналу вийдуть дві найкращі команди. Тепер Пакистан очікує матчу Індія — Мальдіви, запланованого на 11 листопада. Мальдівцям потрібна велика перемога над Індією, щоб випередити Пакистан у турнірній таблиці.

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